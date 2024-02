Prozess um ungewöhnlichen Raubüberfall eröffnet

Hanau (dpa/lhe) - Vor dem Hanauer Landgericht hat am Montag ein Prozess um einen ungewöhnlichen Raubüberfall begonnen. Angeklagt ist ein Mann, der im vergangenen April ein Geschäft in der Hanauer Innenstadt überfallen haben soll, in dem er beschäftigt war. Laut Anklage soll er sich mit einem bislang unbekannten Mittäter zu der Tat verabredet haben. Der mit einer Karnevalsmaske getarnte Mittäter soll dem 41-jährigen Angeklagten und dessen Kollegin vor der Ladenöffnung aufgelauert und unter Waffenandrohung die Herausgabe von Geld gefordert haben.