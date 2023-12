Korbach (dpa/lhe) - Zwei Menschen sind bei einem Unfall bei Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg) schwer verletzt worden. Ein 56 Jahre alter Mann geriet am Freitag mit seinem Wagen in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem Auto einer 66 Jahre alten Frau zusammen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kamen beide in Krankenhäuser. An den Autos entstand Totalschaden. Die Straße war für etwa vier Stunden gesperrt.