In Gegenverkehr geraten

Autounfall bei Rottenburg - 32-Jährige tödlich verunglückt

Bei einem Unfall mit einem Kleintransporter kommt eine Frau ums Leben, zwei Männer werden leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

Die Frau starb noch am Unfallort. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Frau starb noch am Unfallort. (Symbolbild)

Rottenburg (dpa/lsw) - Eine 32 Jahre alte Frau ist bei einem Autounfall bei Rottenburg im Kreis Tübingen ums Leben gekommen. Sie geriet nach Angaben der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Kleintransporter mit Anhänger.

Frau stirbt an Unfallstelle

Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der 33-Jahre alte Fahrer des Transporters und sein gleichaltriger Beifahrer erlitten demnach leichte Verletzungen. Die Straße war den ganzen Vormittag lang gesperrt und konnte erst mittags wieder freigegeben werden.

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