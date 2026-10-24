Streckensperrung B29

B29 bei Schorndorf nach Unfall gesperrt

Auf der B29 liegen nach einem Unfall Trümmerteile auf der Fahrbahn Richtung Aalen - die Strecke ist gesperrt.

Nach einem Unfall ist die B29 bei Schorndorf gesperrt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Nach einem Unfall ist die B29 bei Schorndorf gesperrt. (Symbolbild)

Schorndorf (dpa/lsw) - Auf der Bundesstraße 29 bei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ist ein Wagen mit einem Hindernis zusammengestoßen. Nach ersten Informationen war der Unfall alleinbeteiligt, wie die Polizei mitteilte. Über den Zustand des Fahrers wurden bislang keine Angaben gemacht. Auf der Fahrbahn Richtung Aalen liegen Trümmerteile, die B29 ist gesperrt. Die Unfallaufnahme dauert an. Um welche Art Hindernis es sich handelte, war zunächst unklar.

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