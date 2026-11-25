Baby aus Gewässer gerettet - Ermittlungen laufen
Am Vormittag zieht ein Vater in Rüsselsheim sein Baby aus einem Gewässer. Noch ist unklar, wie das wenige Wochen alte Kind überhaupt ins Wasser geraten konnte.
Rüsselsheim (dpa/lhe) - Ein wenige Wochen altes Baby ist in Rüsselsheim (Landkreis Groß-Gerau) aus einem Gewässer gerettet worden und befindet sich nun in einer Klinik. Der Vater sei am Vormittag herbeigeeilt und habe das Kind aus der Horlache gezogen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die alarmierten Rettungskräfte und ein Notarzt brachten den Säugling daraufhin ins Krankenhaus.
Noch sei unklar, wie das Kind ins Wasser geraten konnte. Dazu laufen demnach jetzt die Ermittlungen. Weitere Angaben machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht, um die Persönlichkeitsrechte der Beteiligten zu schützen, wie es hieß.