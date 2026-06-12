Vater wegen versuchten Totschlags an Baby angeklagt
Ein Säugling wird mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen, nun soll sein Vater sich vor Gericht verantworten. Was die Staatsanwaltschaft dem Mann vorwirft.
Darmstadt/Mühlheim (dpa/lhe) - Nach der schweren Verletzung eines Säuglings hat die Staatsanwaltschaft den Vater wegen des Verdachts des versuchten Totschlags angeklagt. Der Anklage zufolge sei die Tat in Einheit mit gefährlicher und schwerer Körperverletzung erfolgt, teilte die Staatsanwaltschaft in Darmstadt mit. Verhandelt werden soll vor der Schwurgerichtskammer des Darmstädter Landgerichts.
Der schwer verletzte Säugling war am 15. Januar dieses Jahres mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Bei der ärztlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass die Verletzungen durch Gewalt entstanden waren. Das Baby musste auf der Intensivstation behandelt werden. Der in Mühlheim wohnhafte Vater wurde in Untersuchungshaft genommen.