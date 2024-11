Bad Homburger Polizisten fangen große Krabbe ein

Bad Homburg (dpa/lhe) - Acht Beine, dazu zwei Scheren - und unterwegs auf offener Straße: Eine große Krabbe haben Polizisten aus Bad Homburg (Hochtaunuskreis) eingefangen. Besorgt hatte eine Bürgerin in der Nacht zum Dienstag auf der Dienststelle angerufen und von dem Krustentier erzählt, wie die Polizei auf Instagram schrieb. Die hatte zunächst ihre Zweifel - fand vor Ort aber wirklich eine Chinesische Wollhandkrabbe, die über den Asphalt lief. Die Polizisten fingen das Tier in einer gelben Kiste ein und brachten es in den Zoo in Kronberg. Wie die Krabbe auf die Straße kam, sei noch nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher.