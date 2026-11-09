Klimaprotest

Bäume auf Rollbahn gepflanzt - Gericht stellt Verfahren ein

Mit Bolzen- und Seitenschneidern gelangten sieben Aktivisten auf die Rollbahn des Kassel Airport in Nordhessen und pflanzten dort vier Bäume. Warum das Gericht das Verfahren nun einstellte.

Die Aktivsten pflanzten symbolisch vier Bäume auf der Rollbahn. (Archivbild) Foto: Uwe Zucchi/dpa
Die Aktivsten pflanzten symbolisch vier Bäume auf der Rollbahn. (Archivbild)

Kassel (dpa) - Nach einer Protestaktion auf dem Kassel Airport im nordhessischen Calden (Kreis Kassel) hat das Amtsgericht Hofgeismar das Verfahren gegen sieben Aktivisten eingestellt - in zwei Fällen davon vorläufig. Die Staatsanwaltschaft hatte den vier Frauen und drei Männern aus Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen und Sachsen gemeinschaftliche Sachbeschädigung in Tateinheit mit Hausfriedensbruch vorgeworfen. 

Demnach hatten die sieben Angeklagten im Alter zwischen 23 und 33 Jahren im Oktober 2024 mit Bolzen- und Seitenschneidern ein Loch in den Zaun des Flughafens geschnitten und waren so in den Sicherheitsbereich und auf die Rollbahn gelangt. Dort schütteten sie Erde auf die Rollbahn und pflanzten symbolisch auf der asphaltierten Fläche vier Bäume - laut Staatsanwaltschaft, um auf die ihrer Auffassung nach verfehlte Klimapolitik aufmerksam zu machen. 

Flugübungen ausgefallen

Wie von ihnen geplant, sei es zu Beeinträchtigungen des Flugverkehrs gekommen, führte die Staatsanwaltschaft aus. Unter anderem seien geplante Flugübungen nicht durchführbar gewesen, ein Privatflugzeug habe die geplante Landung verzögern müssen. Zu einer konkreten Gefährdung des Flugverkehrs sei es «durch glückliche Umstände» nicht gekommen. Zu der Aktion hatte sich damals die Klimaaktivisten-Bewegung «Letzte Generation» bekannt. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die Einstellung des Verfahrens ist dem Gericht zufolge nach Paragraf 154 der Strafprozessordnung möglich, wenn die Strafe oder Maßregel für diese Tat neben einer anderen, bereits verhängten oder erwarteten Strafe nicht beträchtlich ins Gewicht fällt. Die Angeklagten weisen bereits mehrere Eintragungen im Bundeszentralregister auf, unter anderem wegen Sachbeschädigung, Nötigung und Widerstands gegen Vollzugsbeamte, wie der Richter erläuterte. Bei zwei der Angeklagten seien noch Verfahren anhängig, daher sei die Einstellung nur vorläufig.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kleinflugzeug nahe Airport Kassel notgelandet
Notfälle

Kleinflugzeug nahe Airport Kassel notgelandet

Ein Ehepaar startet mit einem Kleinflugzeug in Südhessen und will am Airport Kassel landen. Doch es gibt Probleme. Bei der Notlandung werden beide verletzt.

14.06.2025

Kassel Airport: Volkswirtschaftlich ein Gewinn?
Flughafen

Kassel Airport: Volkswirtschaftlich ein Gewinn?

Der defizitäre Kassel Airport ist seit seiner Eröffnung 2013 ein ewiger Zankapfel. Wie steht es inzwischen um seine Rolle als Wirtschaftsstandort in Nordhessen?

03.02.2025

Demonstration

Protestaktion am Flughafen Kassel-Calden

Klimaschützer der «Letzten Generation» protestieren erneut gegen den Airport Kassel-Calden - diesmal bei einer angemeldeten Veranstaltung.

12.10.2024

Debatte um Flughafen

Erneut Wirbel um Flughafen Kassel-Calden

Der Flughafen ist immer wieder in den Schlagzeilen. Jetzt hat der Kasseler Oberbürgermeister bei den Airport-Partnern für Kopfschütteln gesorgt.

12.10.2024

Demonstration

Protest am Kassel Airport: Klimaschützer beschmieren Fassade

Aktivisten der Letzten Generation beschmieren die Fassade des Flughafens in Calden mit einer Parole. Sie fordern ein Ende der Subventionen des defizitären Airports.

21.09.2024