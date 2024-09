Protest am Kassel Airport: Klimaschützer beschmieren Fassade

Calden (dpa/lhe) - Umweltaktivisten haben am Kassel Airport in Calden für den Stopp der Subventionen für den Flughafen protestiert und dabei die Fassade des Terminals beschmiert. Nach Angaben der Klimagruppe Letzte Generation schrieben sie bei der Aktion in roten Buchstaben «How dare you?!» auf die Fenster. Übersetzt heißt das: «Wie könnt ihr es wagen!». Den Satz schleuderte die schwedische Aktivistin Greta Thunberg 2019 den Teilnehmern beim UN-Klimagipfel in New York entgegen.