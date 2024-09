Kritik am Kassel Airport reißt nicht ab

Kassel/Calden (dpa/lhe) - Der Kassel Airport im nordhessischen Calden bleibt ein Zankapfel. Die Klimagruppe Letzte Generation will mit Aktionen in den kommenden Wochen in Kassel gegen den Flughafen im nordhessischen Calden demonstrieren. Die Umweltaktivisten fordern ein Ende der Subventionen für den Regionalflughafen. Bereits am vergangenen Wochenende hatten Demonstranten die Fassade des Terminals mit einer Parole beschmiert.