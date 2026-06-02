Bagger beschädigt Gasleitung - Wohnhaus evakuiert
Gas strömt aus, Blaulicht vor der Tür: Nach einem Leck an einer Baustelle müssen Nachbarn ihr Zuhause verlassen. Was die Feuerwehr und der Energieversorger vor Ort erlebten.
Ammerbuch (dpa/lsw) - Wegen einer bei Baggerarbeiten beschädigten Gasleitung sind die Bewohner eines Wohnhauses im Landkreis Tübingen vorsorglich evakuiert worden. Die Einsatzkräfte und Mitarbeiter eines Energieversorgers dichteten das Leck in Ammerbuch am Vormittag ab, wie die Polizei mitteilte. «Nach Messungen der Feuerwehr konnte eine Gefahr für die Bevölkerung ausgeschlossen werden», hieß es. Verletzt wurde niemand.