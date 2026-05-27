Gasalarm

Gasaustritt aus Wohnhaus – Einsatzkräfte evakuieren Gebäude

Früh am Morgen schlagen die Messgeräte Alarm: In Kirchheim unter Teck wird ein Wohnhaus wegen erhöhter Gaskonzentration evakuiert. Was ist bislang bekannt?

Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Einsatz. (Symbolbild)

Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Aus einem Gebäude in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) ist Gas ausgetreten. Die Einsatzkräfte hätten morgens eine erhöhte Konzentration festgestellt, sagte ein Polizeisprecher. Das Wohn- und Gaststättengebäude sei evakuiert worden, zwölf Menschen seien nach Draußen gebracht worden. Weshalb das Gas austrat, war den Angaben zufolge zunächst unklar. Der Einsatz dauere an.

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