Baggerschaufel trifft Arbeiter – schwer verletzt
Beim Wechsel einer Baggerschaufel kommt es zu einem Unfall. Der Verletzte wird in eine Klinik gebracht.
Hosenfeld/Fulda (dpa/lhe) - Bei Bauarbeiten in Hosenfeld-Schletzenhausen ist ein Mann von einer Baggerschaufel getroffen und schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher in Fulda. Nach den ersten Ermittlungen sollte am Morgen die Baggerschaufel gewechselt werden, dabei stürzte sie ab und traf den Mann am Bein. Ob dieses unter der Schaufel einklemmt wurde, war der Polizei zunächst nicht bekannt.