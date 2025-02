Bahnbaustelle in Stuttgart sorgt für Probleme

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen einer Bahnbaustelle in Stuttgart müssen sich viele Fahrgäste im Land auf Einschränkungen einstellen. Viele seien gewohnt, dass die elektronische Fahrplanauskunft aktuell sei - das gelte dieses Wochenende auf einigen Strecken aber nicht, teilte ein Sprecher des Verkehrsministeriums in Stuttgart mit. Es empfehle sich, früher an den Haltestellen zu sein und auf die Durchsagen zu achten.