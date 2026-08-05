Schwaben

Bahnschranken defekt: Stadt nach Blitzeinschlag zweigeteilt

Nach einem Gewitter müssen sich die Menschen in einem schwäbischen Städtchen möglicherweise auf lange Umwege einstellen.

Nach einem Blitzeinschlag bleiben die Schranken an einem Bahnübergang erstmal geschlossen. (Symbolbild/Archiv) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Nach einem Blitzeinschlag bleiben die Schranken an einem Bahnübergang erstmal geschlossen. (Symbolbild/Archiv)

Harburg (dpa) - Nach einem Blitzeinschlag funktionieren in einem schwäbischen Städtchen die Schranken an zwei Bahnübergängen nicht mehr. Der Ort sei faktisch zweigeteilt, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden betroffenen Straßen seien die einzigen, die die Westhälfte des Ortes mit der Osthälfte verbinden und nun nicht mehr mit dem Auto passierbar. Für die Anwohner von Harburg bedeutet das im Zweifel einen kilometerlangen Umweg. 

Bis der Schaden behoben ist, könnte es womöglich bis in den Morgen und den Berufsverkehr dauern, hieß es weiter. Ein Techniker der Deutschen Bahn sei informiert, werde wegen der großen Anzahl an Störungen jedoch einige Zeit brauchen. Bis dahin bleiben die Schranken geschlossen. In einer Mitteilung weist die Polizei darauf hin, dass das Nutzen von Schleichwegen und das Umfahren von geschlossenen Bahnschranken verboten ist.

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