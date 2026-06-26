Verkehr

Bahnstrecke bleibt gesperrt - wie kommt man ans Ziel?

Ein Stellwerk auf der Strecke Frankfurt-Gießen kann nicht genutzt werden. Was muss man beachten?

Auf Busse und S-Bahn umsteigen. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Auf Busse und S-Bahn umsteigen. (Archivbild)

Gießen/Frankfurt (dpa/lhe) - Zum Start in die Sommerferien bleibt die Bahnstrecke zwischen Gießen und Frankfurt in Teilen weiter gesperrt. «Nach mehreren Bränden im Gleisbereich ist das Stellwerk Bad Vilbel weiterhin nicht verfügbar», teilte ein Sprecher der Bahn mit. «Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich bis Mitte nächster Woche andauern.» Aber wie kommen Reisende nun ans Ziel?

Nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes gibt es Möglichkeiten, auf andere Transportmittel umzusteigen:

  • Zwischen Butzbach und Bad Vilbel kann für die Weiterfahrt von und nach Frankfurt die S6 genutzt werden.
  • Zwischen Groß Karben und Friedberg fährt auch die S6.
  • Bei anderen Regionalbahnen gibt es einen Busnotverkehr, die Busse fahren allerdings ohne feste Fahrzeiten.

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Die Züge des Fernverkehrs, die ICE-Linie 26, von Karlsruhe über Heidelberg - Frankfurt - Gießen - Kassel-Wilhelmshöhe nach Hannover entfallen der Bahn zufolge derzeit. «Wir empfehlen Fahrgästen, sich in der App DB Navigator und auf bahn.de über alternative Verbindungen zu informieren», sagte ein Bahnsprecher. Fahrgäste im betroffenen Bereich müssten aktuell leider auf die Züge des Regionalverkehrs ausweichen.

Bei dem Busersatzverkehr hakt es nach Angaben des stellvertretenden Vorsitzenden des Fahrgastverbands in Hessen, Klaus Zecher, aber. Es ist unter den aktuellen Wetterverhältnissen Kritik laut geworden. Der Verband habe auch Beschwerden bekommen. Bei den Bussen sei nicht klar ersichtlich, wer, wann, wohin fährt. Es wäre sinnvoll, wenn man Ansprechpartner in Butzbach, Bad Vilbel und Friedberg bereitstellen würde.

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