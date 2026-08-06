Bahnstrecke Friedberg–Hanau bald wieder frei
Pendler können aufatmen: Nach wochenlanger Sperrung kündigt die Bahn die Freigabe der Regionalbahn-Strecke an. Wann die Züge wieder rollen sollen.
Nidderau (dpa/lhe) - Knapp vier Wochen nach der Güterzugentgleisung am Bahnhof Nidderau im Main-Kinzig-Kreis soll die betroffene Bahnstrecke zwischen Friedberg und Hanau wieder freigegeben werden. Nach derzeitiger Prognose werde dies am Montag, 10. August, erfolgen, teilte ein Bahnsprecher mit.
Am 16. Juli waren in dem Bahnhof zwei Waggons eines Güterzugs entgleist, dabei wurde auch das Gleisbett beschädigt. Die Bahnstrecke wurde gesperrt, die ausfallenden Züge der Regionalbahn 49, die von Friedberg bis zum Hauptbahnhof in Hanau führt, wurden durch einen Busnotverkehr ersetzt.