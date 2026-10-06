Bahnstrecke zwischen Korbach und Bad Arolsen gesperrt

Korbach (dpa/lhe) - Wegen Weichenarbeiten nördlich des Hauptbahnhofs Korbach ist die Bahnstrecke zwischen Korbach und Bad Arolsen seit gestern gesperrt. Von der bis zum 20. Oktober andauernden Streckensperrung sind die Linien RB4, RE97 und RB97 betroffen. Das teilte der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) mit.

Bis zum 16. Oktober entfällt die RB4 demnach zwischen Bad Arolsen und Korbach Hauptbahnhof. Der RE97 und die RB97 fahren zwischen Korbach Hauptbahnhof und Brilon Stadt nicht. Ersatzbusse seien eingerichtet. Um den Anschluss von und nach Marburg sicherzustellen, fahren nach Angaben der Verkehrsgesellschaft zusätzliche Busse zwischen Bad Arolsen und Korbach.

Aufgrund von Arbeiten am elektronischen Stellwerk in Kassel kommt es zusätzlich am 17. und 18. Oktober zu Ausfällen der RB4 zwischen Kassel-Wilhelmshöhe und Korbach und den Linien RE97 und RB97 zwischen Korbach und Brilon Stadt. An diesen Tagen werde ebenfalls ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Zudem seien zusätzliche Fahrten des RE17 zwischen Brilon-Wald und Willingen geplant. Auch am 19. und 20. Oktober entfallen RE97 und RB97 zwischen Korbach und Brilon Stadt, so der NVV.