Gleisarbeiten - Einschränkungen am Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt (dpa/lhe) - Wegen Bauarbeiten am Frankfurter Hauptbahnhof müssen Pendler und Reisende ab dem 10. Juli mit erheblichen Einschränkungen im S-Bahn- und Regionalverkehr rechnen. Nach Angaben der Deutschen Bahn entfallen im Zeitraum bis zum 10. August etwa die Linien RE4 und RE14 zwischen dem Mainzer und dem Frankfurter Hauptbahnhof. Auch die Züge der Linie RB12 zwischen Frankfurt-Höchst und Frankfurt Hbf fallen aus.

Die Linien RE2 und RE3 werden laut Deutscher Bahn zwischen Mainz Hbf und Frankfurt Hbf über Frankfurt-Höchst umgeleitet. Auch bei anderen Verbindungen über den Frankfurter Hauptbahnhof sei mit Verspätungen oder Gleiswechseln zu rechnen.

Gleis- und Weichenerneuerung

Bei den S-Bahnen entfällt die Linie 7 zwischen Hauptbahnhof und Stadion. Fährgäste könnten stattdessen die Linien 8 und 9 nutzen, so die Deutsche Bahn. Auch im Fernverkehr komme es vereinzelt zu Umleitungen rund um den Knotenpunkt Frankfurt.

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