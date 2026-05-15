Bombenfund

Bahnverkehr um Pforzheim wegen Bombenentschärfung beschränkt

Eine 1,8 Tonnen schwere Weltkriegsbombe sorgt am Sonntag für Zugausfälle und Evakuierungen in Pforzheim. Was Bahnreisende und Anwohner jetzt wissen müssen.

Die Bombenentschärfung betrifft auch den Bahnverkehr. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Die Bombenentschärfung betrifft auch den Bahnverkehr. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Wegen der geplanten Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Pforzheim müssen Bahnreisende am Sonntag auf der Strecke zwischen Stuttgart und Karlsruhe mit Einschränkungen rechnen. Von voraussichtlich 8.00 Uhr an bis zum Nachmittag werden Fernverkehrszüge über Bruchsal umgeleitet - die Halte in Pforzheim und Mühlacker entfallen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. 

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Betroffen sind neben dem IRE 1 auch IC-Verbindungen. Bis zum Abschluss der Arbeiten können auch die Linien RB 74, RB 72 und MEX 17 den Pforzheimer Hauptbahnhof nicht anfahren. Ersatzweise verkehren Busse. 

Die 1,8 Tonnen schwere Weltkriegsbombe war bei Bauarbeiten entdeckt worden und soll im Verlauf des Sonntags entschärft werden. Bis 8.00 Uhr müssen rund 30.000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen haben. Betroffen ist den Angaben nach ein Radius von 1,5 Kilometern rund um die Fundstelle an der Ecke Dammstraße/Stückelhäldenstraße. 

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Auch der öffentliche Nahverkehr in der Stadt wird über Stunden betroffen sein. So können etwa die S5 und S6 den Hauptbahnhof nicht anfahren. Die Autobahn hingegen könne befahren werden, heißt es auf der Internetseite der Stadt. Auch das Helios-Krankenhaus sei nicht betroffen.

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