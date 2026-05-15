Bahnverkehr um Pforzheim wegen Bombenentschärfung beschränkt

Pforzheim (dpa/lsw) - Wegen der geplanten Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Pforzheim müssen Bahnreisende am Sonntag auf der Strecke zwischen Stuttgart und Karlsruhe mit Einschränkungen rechnen. Von voraussichtlich 8.00 Uhr an bis zum Nachmittag werden Fernverkehrszüge über Bruchsal umgeleitet - die Halte in Pforzheim und Mühlacker entfallen, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Betroffen sind neben dem IRE 1 auch IC-Verbindungen. Bis zum Abschluss der Arbeiten können auch die Linien RB 74, RB 72 und MEX 17 den Pforzheimer Hauptbahnhof nicht anfahren. Ersatzweise verkehren Busse.

Die 1,8 Tonnen schwere Weltkriegsbombe war bei Bauarbeiten entdeckt worden und soll im Verlauf des Sonntags entschärft werden. Bis 8.00 Uhr müssen rund 30.000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen haben. Betroffen ist den Angaben nach ein Radius von 1,5 Kilometern rund um die Fundstelle an der Ecke Dammstraße/Stückelhäldenstraße.

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