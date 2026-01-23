Weltkriegsbombe bei Gelnhausen wird entschärft - Zugausfall
600 Anwohner müssen raus, Züge können nicht fahren: Welche Strecken betroffen sind und wie lange die Sperrung dauern soll.
Gelnhausen (dpa/lhe) - Eine bei Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) gefundene Weltkriegsbombe soll heute entschärft werden. Dazu soll ab 8.00 Uhr ein Sicherheitsradius von 500 Metern um den Fundort eingerichtet werden. Von der Evakuierung sind nach Angaben der Stadt rund 600 Anwohner betroffen, aber keine Schulen, Kitas oder Pflegeeinrichtungen.
Die Entschärfung wird zu Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Frankfurt und Fulda führen. Nach Angaben der Deutschen Bahn wird die Strecke zwischen Hailer-Meerholz und Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis) ab 10.30 Uhr bis zum Ende der Entschärfung um voraussichtlich 17.00 Uhr gesperrt, so dass dort keine Züge fahren. Im Nahverkehr sind die Züge der Linien RE50, RB51 und RE5 zwischen Frankfurt und Fulda beziehungsweise Bad Soden-Salmünster betroffen. Der Fernverkehr wird umgeleitet.