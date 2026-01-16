Bild
Bombenfund

Gelnhausen: Weltkriegsbombe wird freigelegt

Für die Entschärfung wird vermutlich ein Sicherheitsradius von 500 Meter eingerichtet. Gibt es Beeinträchtigungen für die Bevölkerung?

Der Kampfmittelräumdienst hat sich der Bombe in Gelnhausen angenommen. (Symbolbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
Gelnhausen (dpa/lhe) - Die in Gelnhausen gefundene Weltkriegsbombe muss vor einer Entschärfung zunächst freigelegt werden. «Wir gehen davon aus, dass dies bis Mitte nächster Woche geschehen wird», sagte eine Sprecherin der Stadt. Für die folgende Entschärfung wahrscheinlich Ende nächster Woche werde derzeit mit einem Sicherheitsradius von 500 Metern gerechnet. 

Dies hätte keine Auswirkungen auf Wohngebiete, der Fundort liege in einer kaum bewohnten Feldgemarkung. Ob der Bahnverkehr beeinträchtigt wird, war der Stadt zunächst nicht bekannt. Für Fragen der Bevölkerung wurde ein Bürgertelefon eingerichtet. 

Die Bombe war am Mittwoch bei Bauarbeiten im Rahmen des Bahnausbaus im Stadtteil Meerholz entdeckt worden. Laut Angaben der Sprecherin liegt sie in der Erde im Grundwasserbereich, sodass sie sich vermutlich im Nassen befindet. 

Der Fundort wurde abgesichert und wird überwacht. Nächste Woche soll der eingerichtete Krisenstab der Stadt wieder tagen.

