1,35 Tonnen

Weltkriegsbombe in Pforzheim - Entschärfung am Sonntag

Wegen einer geplanten Bombenentschärfung in Pforzheim wird der ÖPNV eingeschränkt. Auch Teile der Innenstadt sind betroffen.

Um was für ein Fabrikat es sich bei der Bombe handelt, ist noch unklar. (Symbolbild) Foto: Frank Molter/dpa
Um was für ein Fabrikat es sich bei der Bombe handelt, ist noch unklar. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Bei Bauarbeiten am Quartierspark in Pforzheim ist eine rund 1,35 Tonnen schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Eine akute Gefahr besteht für die Bevölkerung nicht, wie die Stadt mitteilte. Die Entschärfung sei für Sonntag geplant. Rund 27.000 Menschen müssen demnach an dem Tag bis 8.00 Uhr ihre Häuser verlassen haben. 

Bild

Der Evakuierungsbereich in der Pforzheimer Oststadt hat einen Radius von rund 1,5 Kilometern. Der Fundort ist laut Stadt an der Ecke Dammstraße/Stückelhäldenstraße. Damit ist ein Teil der Innenstadt und der Bahnverkehr Richtung Karlsruhe und Stuttgart betroffen. Der gesamte ÖPNV sei während der Maßnahmen stark eingeschränkt und falle zum Teil aus. Das Helios-Krankenhaus ist demnach nicht betroffen.

Ab Freitag wird ein Bürgertelefon eingerichtet. Über die weiteren Maßnahmen informiert die Stadt Pforzheim auf ihrer Homepage und in den sozialen Medien.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bahnstrecke am Freitag dicht – Bombe legt Züge lahm
Bombenentschärfung

Bahnstrecke am Freitag dicht – Bombe legt Züge lahm

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe wird auf halbem Weg zwischen Frankfurt und Fulda die Strecke gesperrt. Bis wann Reisende mit Ausfällen und Umleitungen rechnen müssen.

22.01.2026

Nach Bombenentschärfung fahren Züge wieder nach Plan
Blindgänger

Nach Bombenentschärfung fahren Züge wieder nach Plan

Auf einer Baustelle in Stuttgart wird eine Weltkriegsbombe gefunden. In der Sperrzone liegen unter anderem Bahngleise und ein Wohngebiet. Das hatte Auswirkungen auf Bahnreisende.

13.08.2025

A45 nach Bombenentschärfung wieder freigegeben
Verkehr

A45 nach Bombenentschärfung wieder freigegeben

Ein Metallsucher entdeckt eine alte Weltkriegsbombe im Lahn-Dill-Kreis. Zur Entschärfung wurde die Autobahn gesperrt.

01.01.2025

Kriegsfolgen

Bombenentschärfung in Karlsruhe beginnt

05.05.2023

Karlsruhe

Mehr als 2000 Bewohner von Bombenentschärfung betroffen

05.05.2023