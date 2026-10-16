Bahnverkehr zwischen Frankfurt und Wiesbaden eingeschränkt

Frankfurt/Main (dpa) - Wegen Bauarbeiten sperrt die Deutsche Bahn ab heute Abend die Strecke zwischen Mainz-Kostheim und Frankfurt-Höchst. Der Abschnitt wird ab 21.00 Uhr dicht gemacht, dies gilt etwa eine Woche lang bis zum 24. Oktober und 5.00 Uhr, wie die Bahn mitteilte. Anschließend wird die Strecke nachts gesperrt, bevor sie ab dem 29. Oktober, 21.00 Uhr, bis zum 21. November, 4.00 Uhr, erneut voll gesperrt wird.

Betroffen sind folgende Linien:

- Die Rheingau-Linie RB10 fährt im Stundentakt und wird zwischen Mainz-Kastel und Frankfurt Hbf über Rüsselsheim (ohne Halt) umgeleitet. Nachts erfolgt die Umleitung teilweise über Mainz Hbf (mit Halt). Die Zwischentakte entfallen zwischen Wiesbaden Hbf und Frankfurt Hbf, auch am 24. und 25. Oktober.

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- Auf den Linien RE4 und RE14 fallen Züge zwischen Frankfurt Hbf und Mainz Hbf beziehungsweise Worms Hbf teilweise aus. Die Einschränkungen variieren je nach Wochentag und Uhrzeit.

- Bei der S-Bahn entfallen auf der Linie S1 Halte zwischen Frankfurt-Höchst und Wiesbaden Hbf. Fahrgäste können mit Ersatzbussen weiterfahren: Die Linie S1E fährt alle Halte an, die Linie S1X fährt als Expressverbindung nur über die Stationen Wiesbaden Hbf, Hattersheim, Frankfurt-Sindlingen, Frankfurt-Höchst Farbwerke und Frankfurt Höchst. Während des Hochheimer Markts vom 6. bis einschließlich 10. November fahren zusätzliche Ersatzbusse mit zusätzlichen Haltestellen.

Grund für die Einschränkungen ist die Einrichtung eines elektronischen Stellwerks in Flörsheim, dazu müssen laut Bahn Kabel verlegt und Signale gebaut werden. Die Sperrzeiten würden zudem für Arbeiten am Hochheimer Bahnhof und für die Regionaltangente West genutzt.

Am Bahnhof Höchst werden Weichen erneuert

Ab dem 19. bis zum 26. November sind zusätzliche Bauarbeiten am Bahnhof Frankfurt-Höchst angesetzt, hier werden Weichen erneuert. Dies sind die Folgen:

- Die RB10 entfällt am 20. November und am 25./26. November teilweise, vollständig am 21./22. November.

- RE4 und RE14 entfallen zwischen Frankfurt Hbf und Mainz Hbf am 21./22. und 25./26. November.

- Die S-Bahnen S1 und S2 verkehren bis zum 26. November im 30-Minuten-Takt. Die S2 entfällt zwischen 21.00 und 4.00 Uhr zwischen Frankfurt-Höchst und Niedernhausen, es fahren Ersatzbusse.