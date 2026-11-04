Balkonbrand: verletzte Bewohner und hoher Schaden
In der Nacht bricht auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Die Anwohner verlassen das Gebäude. Wie es zu dem Feuer kam und wie hoch der Schaden ist.
Sindelfingen (dpa/lsw) - Eine 65-Jährige und ein 67-Jähriger sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben entstand durch das Feuer ein Schaden von rund 100.000 Euro.
Demnach brach aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Balkon im siebten Stock ein Feuer aus, das sich auf die angrenzende Wohnung ausbreitete. Weitere Wohnungen seien von dem Brand nicht betroffen gewesen. Die Anwohner verließen nach Angaben der Feuerwehr selbst ihre Wohnungen. Die leicht verletzten Bewohner der Brandwohnung wurden den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht.
In rund eineinhalb Stunden löschte die Feuerwehr das Feuer, hieß es. Nach Angaben der Polizei konnten die Bewohner der nicht betroffenen Wohnungen zurück in das Haus. Die von den Flammen betroffene Wohnung sei versiegelt und nicht betretbar, hieß es.