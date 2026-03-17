Prozess

Bande wegen Millionenbetrugs vor Frankfurter Landgericht

Sechs Millionen Euro soll eine Bande ergaunert haben – doch das ist laut Staatsanwaltschaft nur die Spitze des Eisbergs.

Eine Bande soll innerhalb von drei Jahren über sechs Millionen Euro mit Anlagenbetrug erbeutet haben. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Eine Bande soll innerhalb von drei Jahren über sechs Millionen Euro mit Anlagenbetrug erbeutet haben. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Bande soll mit Anlagenbetrug innerhalb von drei Jahren sechs Millionen Euro erbeutet haben - nun wurden mutmaßliche Mitglieder vor dem Frankfurter Landgericht angeklagt. Die fünf Angeklagten - vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 29 und 43 Jahren - äußerten sich zum Auftakt nicht zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. Die Bande soll zudem mit Drogen und Kriegswaffen gehandelt sowie kriminelle Verbindungen zur Rockerszene unterhalten haben. 

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Bei dem Prozess handle es sich «um die Spitze des Eisbergs», sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft am Rande der Verhandlung. Weitere Ermittlungen gegen andere Bandmitglieder seien noch im Gange. Konkret werden den Angeklagten in dem Prozess Anlagebetrug in 31 Fällen mit einem Gesamtbetrag von rund 171.000 Euro sowie Drogengeschäfte vorgeworfen.

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