Bande wegen Millionenbetrugs vor Frankfurter Landgericht
Sechs Millionen Euro soll eine Bande ergaunert haben – doch das ist laut Staatsanwaltschaft nur die Spitze des Eisbergs.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Bande soll mit Anlagenbetrug innerhalb von drei Jahren sechs Millionen Euro erbeutet haben - nun wurden mutmaßliche Mitglieder vor dem Frankfurter Landgericht angeklagt. Die fünf Angeklagten - vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 29 und 43 Jahren - äußerten sich zum Auftakt nicht zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. Die Bande soll zudem mit Drogen und Kriegswaffen gehandelt sowie kriminelle Verbindungen zur Rockerszene unterhalten haben.
Bei dem Prozess handle es sich «um die Spitze des Eisbergs», sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft am Rande der Verhandlung. Weitere Ermittlungen gegen andere Bandmitglieder seien noch im Gange. Konkret werden den Angeklagten in dem Prozess Anlagebetrug in 31 Fällen mit einem Gesamtbetrag von rund 171.000 Euro sowie Drogengeschäfte vorgeworfen.