Bankhaus Metzler: Jubiläum mit Festakt und Sonderausstellung

«Wir feiern dieses Jubiläum sehr gerne, wir sind stolz auf unsere Geschichte. Aber aufgrund der internationalen Krisen und der wirtschaftlichen Lage werden wir das mit Augenmaß tun», sagte der seit 1. Juli 2023 amtierende Vorstandssprecher der B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, Gerhard Wiesheu, in einer Videobotschaft. Langfristiges Denken und Handeln habe das Bankhaus Metzler über die Zeit geprägt und werde auch die Leitlinie für die Zukunft sein.

Das 1674 gegründete Institut ist die älteste Bank in Deutschland, die ununterbrochenen in Familienbesitz ist. Am Anfang stand eine Tuchhandlung, gegründet von Benjamin Metzler, Sohn eines Pfarrers aus dem sächsischen Vogtland. Die anfänglichen Geld- und Wechselgeschäfte gewannen zunehmend an Bedeutung.