Gute Geschäfte auch im Jubiläumsjahr 2024

Frankfurt/Main (dpa) - Die Frankfurter Privatbank Metzler ist geschäftlich nach Angaben des Vorstands «mit großem Schwung» ins Jubiläumsjahr 2024 gestartet. «Die ersten drei Monate haben unsere Erwartungen übertroffen», sagte der seit 1. Juli 2023 amtierende Vorstandssprecher der Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, Gerhard Wiesheu, laut Redetext bei der Bilanzvorlage am Mittwoch in Frankfurt. Sowohl bei Unternehmenskunden als auch im Geschäft mit vermögenden Privatkunden setze sich der Wachstumskurs fort.