Feuerwehreinsatz

Batterie von Schulbus läuft aus - Übelkeit bei Kindern

Es war ein Schulweg mit Schreckmoment: Plötzlich stinkt es im Bus, Kinder und Jugendliche klagen über Übelkeit. Polizei und Feuerwehr müssen ausrücken.

Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa
Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz. (Symbolbild)

Hofgeismar (dpa/lhe) - Ein übler Geruch in einem Schulbus hat im Landkreis Kassel Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Jugendliche später vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Der Bus sei am frühen Morgen von Hofgeismar nach Bad Karlshafen unterwegs gewesen. Mehrere Kinder hätten über einen unangenehmen Geruch und Übelkeit geklagt, einige seien deshalb sogar ausgestiegen.

Die erst am Vormittag eingeschaltete Polizei ließ die Feuerwehr daraufhin den Bus überprüfen. Diese stellte fest, dass durch einen technischen Defekt Batteriesäure ausgelaufen war, die den üblen Geruch mutmaßlich verursacht hat. 

Der Bus wird nun vorerst nicht mehr eingesetzt, ein Gutachter wurde eingeschaltet. Wie viele Kinder und Jugendliche mit dem Schulbus unterwegs waren und sich womöglich auch untersuchen ließen, ist unklar.

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