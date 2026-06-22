Bauarbeiten beeinträchtigen Bahnverkehr in Südhessen
Wegen Bauarbeiten und der Erneuerung von Weichen im Landkreis Bergstraße brauchen Pendler für knapp zwei Wochen im Juli Geduld. Busse sollen helfen, die Fahrgäste trotzdem an ihr Ziel zu bringen.
Frankfurt am Main/Bensheim (dpa/lhe) - Bahnpendler müssen im Juli auf der Strecke zwischen Bensheim und Bürstadt im südhessischen Landkreis Bergstraße mehr Zeit einplanen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, kommt es dort zu Zugausfällen im Regional- und S-Bahnverkehr. Hintergrund sind Bauarbeiten an einer Eisenbahnbrücke in Bensheim und Gleisarbeiten in Bürstadt.
Die Einschränkungen im Zugverkehr betreffen demnach den Zeitraum vom 10. Juli ab 21 Uhr bis zum 22. Juli bis 21 Uhr. Dabei entfallen die Linien RE60 zwischen Bensheim-Auerbach und Mannheim Hbf, RB63 zwischen Lorsch und Bensheim sowie RB68 zwischen Bensheim-Auerbach und Heppenheim.
Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet
Ebenfalls von den Ausfällen betroffen seien die Züge der S-Bahn-Linie S5 zwischen Heppenheim und Bensheim, hieß es. Ein Ersatzverkehr mit Bussen soll auf den entsprechenden Strecken eingerichtet werden. Züge des Fernverkehrs würden mit Beginn der Bauarbeiten bis zum 20. Juli um 5.00 Uhr zwischen Frankfurt und Heidelberg über Mannheim umgeleitet, so die Deutsche Bahn.