Regionalverkehr

Bauarbeiten: Lahntalbahn bleibt sechs Wochen dicht

Bus statt Bahn: Reisende und Pendler müssen umsteigen. Welche Streckenabschnitte wann betroffen sind.

Wegen Bauarbeiten wird die Strecke der Lahntalbahn teilweise gesperrt. (Archivbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Wegen Bauarbeiten wird die Strecke der Lahntalbahn teilweise gesperrt. (Archivbild)

Limburg/Koblenz (dpa) - Wegen Bauarbeiten an einem Tunnel wird die Bahnstrecke zwischen Limburg und Nassau sowie Koblenz ab dem heutigen Abend (3. April) für sechs Wochen vollständig gesperrt. Dies habe Auswirkungen auf den Regionalverkehr, teilte die Bahn mit. 

So fahren während des gesamten Zeitraums auf der Linie Koblenz-Gießen zwischen Koblenz-Hauptbahnhof und Limburg keine Züge. Auf der Linie Limburg-Mayen ist vom 3. bis 11. April die Strecke zwischen Limburg und Koblenz-Hauptbahnhof sowie vom 12. April bis einschließlich 14. Mai der Abschnitt zwischen Limburg und Nassau von der Sperrung betroffen. Es wird jeweils ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Grund für die Sperrung sind Arbeiten zur Erneuerung des Fachinger Tunnels auf der Lahntalbahn zwischen Diez und Fachingen. Der über 420 Meter lange Tunnel wird seit drei Jahren modernisiert, die Arbeiten sollen Ende Mai abgeschlossen werden. 

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Die Lahntalbahn verbindet die Städte Wetzlar und Koblenz sowie die Orte, die an der Strecke liegen, auf einer Länge von 104 Kilometern. Viele Berufspendler und Schüler nutzen regelmäßig Züge auf dieser Strecke.

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