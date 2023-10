Bauarbeiter sollen Hausbesitzer betrogen haben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Gruppe von Bauarbeitern soll einen Hausbesitzer in Frankfurt um mehrere Tausend Euro betrogen haben. Die acht Männer sollen dem 56-Jährigen eine günstige Teerung seines Hofes angeboten haben, dann aber deutlich umfangreichere Arbeiten erledigt und eine höhere Summe verlangt haben, als vereinbart. Am Donnerstag wurden sieben der Arbeiter festgenommen, wie ein Sprecher der Polizei in Frankfurt am Freitag sagte.