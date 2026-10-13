Bauarbeiter stürzt in Baugrube
Die Feuerwehr rettet den Mann mit einer Drehleiter. Zeitgleich gibt es einen zweiten Einsatz.
Offenbach (dpa/lhe) - In Offenbach ist ein Arbeiter in eine Baugrube gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr am Morgen am alten Güterbahnhof. Die Feuerwehr rettete den Mann mit einer Drehleiter. Danach wurde der Bauarbeiter in eine Klinik gebracht.
Nahezu zeitgleich gab es in Offenbach einen Notfall in einer Wohnung. Dort wurde eine stark erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration festgestellt. Die Feuerwehr räumte das Gebäude. Mindestens drei Menschen wurden verletzt und mussten versorgt werden. Die Bewohner wurden vor dem Haus in einem Bus untergebracht, bis sie zurück in ihre Wohnungen konnten.