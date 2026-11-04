Vorschriften

Bauen in Hessen soll durch mehr Spielraum einfacher werden

Bestimmte technische Vorgaben für Bauprojekte sollen in Hessen bis Ende 2029 ausgesetzt werden. Was soll das bringen?

Bauen soll leichter werden. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Bauen soll leichter werden. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen soll Bauen unkomplizierter werden. «Ein Gebäude muss sicher sein, aber der Staat muss nicht jeden Weg dorthin bis ins Detail vorschreiben», sagte Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) laut Mitteilung. «Deshalb setzen wir die allgemeine Pflicht zur Beachtung der hessischen Technischen Baubestimmungen befristet aus.» So gebe man Fachleuten mehr Spielraum und mache Bauen einfacher. 

Die Verwaltungsvorschrift legt laut Ministerium bislang zahlreiche technische Anforderungen an Bauvorhaben fest. Diese Vorgaben sollen bis Ende 2029 ausgesetzt werden. «Planerinnen und Planer könnten dann auch andere technische Lösungen wählen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen», hieß es. 

Der Plan ist Teil des Baupakets II, das noch nicht in Kraft ist. Im Zuge des Baupakets I war vergangenes Jahr bereits die Landesbauordnung reformiert worden. Unter anderem wurden die Vorgaben zur Errichtung von Autostellplätzen gelockert und nachträgliche Dachausbauten erleichtert.

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