Land Hessen bringt zwei Autobahn-Bauprojekte auf den Weg

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Land Hessen hat zwei Bauprojekte für die Autobahnen 7 und 45 auf den Weg gebracht. Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) unterschrieb die Planfeststellungsbeschlüsse für den Ersatzneubau der Talbrücke Kreuzbach an der A45 bei Aßlar sowie für die Erweiterung der Tank- und Rastanlage Uttrichshausen West an der A7, wie das Verkehrsministerium am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Ein Planfeststellungsbeschluss ist eine Art Baugenehmigung.