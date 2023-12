Hohe Baukosten: Wirtschaft will vereinfachte Vorschriften

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bauen ist teuer geworden - Hessens Wirtschaft dringt daher angesichts der Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD auf eine Vereinfachung der Bauvorschriften und weniger Bürokratie. Nötig sei eine «Deregulierung bei Bauen, Mieten und Wohnen, damit mehr neue Wohnungen gebaut werden können, so dass der Wohnungsmangel abgemildert wird und hessische Unternehmen leichter neue Mitarbeiter finden», teilten mehrere Branchenverbände am Montag in Wiesbaden mit. Staatliche Kostentreiber beim Wohnungsbau müssten verringert und Verfahren für Baugenehmigungen und Bebauungspläne deutlich beschleunigt werden. Nach der hessischen Landtagswahl am 8. Oktober verhandeln gegenwärtig CDU und SPD über ein neues Regierungsbündnis.