Bauordnung soll entschlackt werden

Kommission legt am Montag Mindestlohn-Vorschlag vor

Hohe Baukosten: Wirtschaft will vereinfachte Vorschriften

Bauvorschriften dienen der Abwehr von Gefahren: Sie sollen verhindern, dass das Gebäude einstürzt oder abbrennt, dass es darin zu laut ist oder zu heiß oder kalt wird. Im Laufe der Jahre wuchs dieses Regelwerk immer weiter an, aber nichts fiel weg.

Die Hessische Bauordnung (HBO) hat 93 Paragrafen, sie ist aber nur der Rahmenvertrag. Die Details regeln die «technischen Ausführungsbestimmungen» - in Hessen umfassen sie 581 Seiten. Dazu kommen Vorgaben der EU, des Bundes und der Kommunen. Wie groß die Gesamtzahl der Bauvorschriften ist, weiß niemand, kolportiert wird die Zahl 20.000.

Inzwischen seien die teils widersprüchlichen Bestimmungen so umfangreich, «dass wir aufpassen müssen, dass wir uns damit nicht selbst strangulieren», sagt der Hauptgeschäftsführer die Architekten- und Stadt­planer­kammer, Martin Kraushaar.

Was sich Praktiker wünschen

Ende 2023 hatte die Kammer ihre Mitglieder befragt, was helfen würde, damit mehr gebaut würde. Ganz oben auf der Liste: Bau­ordnung und DIN-Normen entschlacken. Die Vorschläge zielen nur selten darauf, etwas komplett zu streichen. Eine Idee ist etwa die Beweislastumkehr: Man darf im konkreten Einzelfall von der Norm abweichen, wenn niemand anzweifelt, dass das sinnvoll ist.

«Der Weg von der Planung bis zur fertigen Wohnung ist oft zermürbend: zu lang, zu mühsam und zu teuer», sagt Axel Tausendpfund, Vorstand des Verbands der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW), in dem rund 200 Wohnungsunternehmen in Hessen und dem südlichen Rheinland-Pfalz organisiert sind.

Tausendpfund sieht vor allem drei große Hebel, wie durch Änderungen in der HBO Bauen erleichtert wird - vor allem, wenn es um das Aufstocken bestehender Gebäude und den Ausbau von Dachgeschossen geht. Hier liege in Ballungszentren «ein Riesenpotenzial». Allein im Rhein-Main-Gebiet könnten so 240.000 Wohnungen entstehen.