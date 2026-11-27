Augsburg (dpa) - Eine Frage beschäftigt Manuel Baum besonders. «Halte ich es überhaupt im Stadion aus?» Der Trainer des FC Augsburg darf nämlich im Bundesligaspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei der TSG 1899 Hoffenheim nicht an der Seitenlinie stehen. Baum sah vor einer Woche beim 3:1 (2:0) gegen den FSV Mainz 05 die Rote Karte.

Das bedeutet: Innenraumverbot. Diese Sperrfrist beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Baum darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten.

«Braucht es überhaupt noch einen Cheftrainer?»

Da sei er als «Fan» seiner Spieler gefordert, meinte Baum. Gegen Mainz hatte er einen gegnerischen Einwurf entscheidend verzögert und daraufhin von Schiedsrichter Martin Petersen die Rote Karte gesehen.

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Seine Vertretung hat Baum geregelt. Nur verraten will er noch nicht viel. Die Verantwortung für die Aufgaben werde jedenfalls «auf mehrere Schultern» verteilt, kündigte Baum an. «Es wäre schön, wenn es sich positiv auswirkt», sagte er über seine unfreiwillige Absenz und ergänzte lachend: «Braucht es dann überhaupt noch einen Cheftrainer?»

Foto: Harry Langer/dpa Tim Schnitzer stammt aus dem Augsburger Nachwuchs. (Archivbild)

Aufgaben sollen nach Baums Wunsch ohnehin personenungebunden ausgefüllt werden. In Hoffenheim werden aber vor allem drei Angestellte vom FC Augsburg an der Seitenlinie gefordert sein: die Co-Trainer Alexander Frankenberger, Frank Fröhling und Felix Kling.

Wo Baum am Sonntag auf der Tribüne Platz nehmen wird, weiß er noch nicht genau. «Ich könnte da schon sehr hibbelig sein. Wenn dann die Mannschaft da unten spielt, und du hast keinen Einfluss mehr darauf, das wird für mich echt eine Herausforderung, ruhig zu bleiben», räumte Baum ein. Tore seiner Mannschaft könnten zur Beruhigung beitragen.

Die Bierruhe des Teenagers

Der Sieg gegen Mainz war schon immens wichtig. Schließlich bedeutete das 3:1 das Ende der Serie von sieben sieglosen Bundesligaspielen für den FC Augsburg. Die Hoffenheimer, die erst am Donnerstagabend in der Europa League mit 3:1 gegen Sturm Graz gewannen, bewertet Baum aber als dicken Brocken. Sie hätten eine «außergewöhnliche Spielerqualität» und sich «punktemäßig in der Tabelle verlaufen». Mit jeweils zwölf Zählern liegen die beiden Vereine direkt beieinander. Als «Top-6-Mannschaft» stufte Baum die Hoffenheimer von Trainer Christian Ilzer ein.