Notfall

Baum stürzt auf Radfahrer - Mann kann selbst Hilfe holen

Ein Mann ist auf einem Waldweg bei Seligenstadt unterwegs. Dann stürzt ein Baum um.

Der Radfahrer wurde in einem Krankenhaus untersucht. Ergebnis: Es blieb bei einer gebrochenen Nase und einigen kleineren äußeren Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Der Radfahrer wurde in einem Krankenhaus untersucht. Ergebnis: Es blieb bei einer gebrochenen Nase und einigen kleineren äußeren Verletzungen. (Symbolbild)

Seligenstadt (dpa/lhe) - Riesenglück für einen Radfahrer: Der 22-Jährige ist in einem Wald von einem umstürzenden Baum getroffen worden, kam aber wie durch ein Wunder mit äußerlichen Verletzungen und einer gebrochenen Nase davon. Das teilte die Polizei in Offenbach mit. 

Der Mann war demnach am Freitagabend auf einem Waldweg zwischen Seligenstadt-Klein Welzheim und Mainhausen-Zellhausen (Kreis Offenbach) unterwegs. Auf Höhe eines Parkplatzes an einer Landstraße habe der Baum den Mann unter sich begraben und eingeklemmt. Dennoch habe der 22-Jährige einen Angehörigen mit seinem Handy anrufen können. 

Rettungskräfte befreiten ihn nach etwa einer halben Stunde. Eine Untersuchung in einem Krankenhaus ergab, dass es bei den äußerlichen Blessuren und dem Nasenbruch geblieben war. Laut Polizei war der Baum infolge starken Windes umgestürzt.

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