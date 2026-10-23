Seligenstadt

Sturmböe reißt Ast ab und verletzt Radfahrer

Umgestürzte Bauzäune, abgerissene Äste: Der Herbststurm zog am Nachmittag und Abend über Hessen hinweg. Im Kreis Offenbach traf es einen Radfahrer.

Ein Herbststurm ist am Nachmittag und Abend über Hessen hinweggezogen. (Symbolbild) Foto: Marius Bulling/dpa
Ein Herbststurm ist am Nachmittag und Abend über Hessen hinweggezogen. (Symbolbild)

Seligenstadt (dpa) - Ein von einer Sturmböe abgerissener Ast hat nach Angaben der Polizei einen Fahrradfahrer in Seligenstadt (Kreis Offenbach) verletzt. Der Mann musste von der Feuerwehr befreit werden, wie eine Sprecherin mitteilte. Er war mit seinem Rad auf einem Waldweg zwischen den Stadtteilen Klein-Welzheim und Froschhausen unterwegs. 

Vielerorts in Hessen waren nach Angaben der Polizei Auswirkungen des Herbststurms zu spüren, der seit dem Nachmittag über das Bundesland hinwegzog. Es gab Berichte über umgestürzte Bauzäune und abgerissene Äste. Über weitere Verletzte wurde zunächst nichts bekannt.

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