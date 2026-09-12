Ungeklärter Tod

Spaziergängerin findet toten Radfahrer im Wald

Eine Spaziergängerin entdeckt im Main-Tauber-Kreis einen leblosen Fahrradfahrer auf einem Waldweg. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Die Hintergründe zu dem Tod des 67 Jahre alten Mannes sind laut Polizeiangaben noch unklar. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Die Hintergründe zu dem Tod des 67 Jahre alten Mannes sind laut Polizeiangaben noch unklar. (Symbolbild)

Wertheim (dpa) - Eine Spaziergängerin hat auf einem Waldweg bei Wertheim (Main-Tauber-Kreis) einen leblosen Fahrradfahrer gefunden. Die Hintergründe zu dem Tod des 67 Jahre alten Mannes sind noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Die Frau fand den Radfahrer am Donnerstagvormittag und wählte den Notruf. Ob der Mann von seinem Fahrrad stürzte oder eigenständig abstieg, ist laut Polizei noch nicht geklärt. Spuren oder Beschädigungen an seinem Fahrrad gebe es allerdings bisher nicht.

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