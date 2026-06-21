Frau stirbt bei Frontalcrash im Main-Tauber-Kreis
Eine Autofahrerin gerät auf die Gegenfahrbahn und stirbt bei einem Frontalcrash in Bad Mergentheim. Was über den Unfallhergang bekannt ist.
Bad Mergentheim (dpa) - Bei einem Frontalzusammenstoß in Bad Mergentheim im Main-Tauber-Kreis ist eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet sie am frühen Nachmittag auf einer Kreisstraße aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte sie erst einen Wagen, bevor sie frontal in ein anderes entgegenkommende Auto krachte.
Die Frau starb noch an der Unfallstelle. In dem anderen Wagen wurde ein Mensch schwer verletzt, drei weitere Insassen erlitten leichte Verletzungen.