Baum stürzt bei Unwetter auf mehrere Wohnmobile

Kressbronn (dpa/lsw) - Bei einem heftigen Unwetter in Kressbronn (Bodenseekreis) ist ein Baum auf mehrere Campingfahrzeuge gestürzt. Der etwa 30 Meter lange Baum sei am Mittwochnachmittag in der Mitte durch Sturmböen abgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Der Stamm sei daraufhin auf die Fahrzeuge gestürzt.