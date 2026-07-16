Baum stürzt bei Unwetter auf mehrere Wohnmobile
Unwetter, Sturmböen, ein zerborstener Baum und mittendrin eine Familie im Wohnwagen: Was in Kressbronn am Bodensee passiert ist.
Kressbronn (dpa/lsw) - Bei einem heftigen Unwetter in Kressbronn (Bodenseekreis) ist ein Baum auf mehrere Campingfahrzeuge gestürzt. Der etwa 30 Meter lange Baum sei am Mittwochnachmittag in der Mitte durch Sturmböen abgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Der Stamm sei daraufhin auf die Fahrzeuge gestürzt.
In einem der betroffenen Wohnmobile habe sich zu dem Zeitpunkt eine Familie befunden. Sie konnte sich selbstständig befreien und ins Freie retten. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Schaden wurde nach Polizeiangaben auf rund 150.000 Euro geschätzt.