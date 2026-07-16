Vorfall auf Campingplatz

Baum stürzt bei Unwetter auf mehrere Wohnmobile

Unwetter, Sturmböen, ein zerborstener Baum und mittendrin eine Familie im Wohnwagen: Was in Kressbronn am Bodensee passiert ist.

Ein Mann läuft in Friedrichshafen am Bodensee durch eine tiefe Pfütze. Foto: Jason Tscheppljakow/dpa
Ein Mann läuft in Friedrichshafen am Bodensee durch eine tiefe Pfütze.

Kressbronn (dpa/lsw) -  Bei einem heftigen Unwetter in Kressbronn (Bodenseekreis) ist ein Baum auf mehrere Campingfahrzeuge gestürzt. Der etwa 30 Meter lange Baum sei am Mittwochnachmittag in der Mitte durch Sturmböen abgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Der Stamm sei daraufhin auf die Fahrzeuge gestürzt. 

In einem der betroffenen Wohnmobile habe sich zu dem Zeitpunkt eine Familie befunden. Sie konnte sich selbstständig befreien und ins Freie retten. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Schaden wurde nach Polizeiangaben auf rund 150.000 Euro geschätzt.

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