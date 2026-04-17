Baustelle an A3 bei Hanau - Was bedeutet das für Autofahrer?
In drei Nächten wird an der Anschlussstelle Hanau gearbeitet. Wie kommen Autofahrerinnen und Autofahrer an der Sperrung vorbei?
Hanau (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 3 wird es an der Anschlussstelle Hanau in der kommenden Woche nächtliche Sperrungen geben. Die Abfahrten zur B45 in Richtung Dieburg und in Richtung Hanau werden Montag-, Dienstag- und Donnerstagnacht zwischen 19 und 5 Uhr gesperrt, wie die Autobahn GmbH mitteilte.
«Die Umleitungsstrecken werden ausgeschildert», hieß es. Wer von Würzburg in Fahrtrichtung Hanau will, wird über die A45 am Seligenstädter Dreieck umgeleitet. Der Verkehr von Würzburg in Fahrtrichtung Dieburg werde über die Anschlussstelle Seligenstadt umgeleitet.
Grund für die Sperrungen sind laut Autobahn GmbH Arbeiten zur Instandsetzung der Fahrbahn. Sie bat um «umsichtige Fahrweise im Baustellenbereich».