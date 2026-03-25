Wegen Bauarbeiten: Nächtliche Sperrung der A3 bei Hanau
Für Groß- und Schwertransporter werden auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg spezielle Überfahrplatten verlegt. Autofahrer müssen sich auf eine Umleitung einstellen.
Hanau (dpa/lhe) - Die Autobahn 3 soll in der Nacht vom kommenden Montag auf Dienstag im Bereich der Anschlussstelle Hanau gesperrt werden. Grund dafür sind Umbaumaßnahmen für Großraum- und Schwertransporter in Fahrtrichtung Würzburg, wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH mitteilte.
Demnach wird die Abfahrt zur Bundesstraße 45 in Richtung Fulda/Hanau gesperrt. Der Verkehr soll über die Anschlussstelle Seligenstadt umgeleitet werden. Die Arbeiten beginnen nach Angaben der Autobahn GmbH gegen 22.00 Uhr am Montagabend und sollen bis Dienstagmorgen 6.00 Uhr andauern.
Konkret sollen in dem Streckenabschnitt Überfahrplatten für Groß- und Schwertransporter ausgelegt werden. Diese sind nach Angaben der Autobahn GmbH essenziell, um den Untergrund der Fahrbahn zu schützen und temporäre Schwerlast-Baustraßen zu schaffen.