Verkehr

Wegen Bauarbeiten: Nächtliche Sperrung der A3 bei Hanau

Für Groß- und Schwertransporter werden auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg spezielle Überfahrplatten verlegt. Autofahrer müssen sich auf eine Umleitung einstellen.

Wegen Umbaumaßnahmen kommt es auf der A3 zu nächtlichen Sperrungen. (Symbolbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa
Wegen Umbaumaßnahmen kommt es auf der A3 zu nächtlichen Sperrungen. (Symbolbild)

Hanau (dpa/lhe) - Die Autobahn 3 soll in der Nacht vom kommenden Montag auf Dienstag im Bereich der Anschlussstelle Hanau gesperrt werden. Grund dafür sind Umbaumaßnahmen für Großraum- und Schwertransporter in Fahrtrichtung Würzburg, wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH mitteilte. 

Demnach wird die Abfahrt zur Bundesstraße 45 in Richtung Fulda/Hanau gesperrt. Der Verkehr soll über die Anschlussstelle Seligenstadt umgeleitet werden. Die Arbeiten beginnen nach Angaben der Autobahn GmbH gegen 22.00 Uhr am Montagabend und sollen bis Dienstagmorgen 6.00 Uhr andauern.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Konkret sollen in dem Streckenabschnitt Überfahrplatten für Groß- und Schwertransporter ausgelegt werden. Diese sind nach Angaben der Autobahn GmbH essenziell, um den Untergrund der Fahrbahn zu schützen und temporäre Schwerlast-Baustraßen zu schaffen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
A5: Nächtliche Sperrungen am Autobahnkreuz Walldorf wegen Leitungsarbeiten
Sperrung A5/A6

A5: Nächtliche Sperrungen am Autobahnkreuz Walldorf wegen Leitungsarbeiten

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest setzt in den kommenden Wochen Entwässerungsleitungen am Walldorfer Kreuz instand. Dafür müssen einzelne Überleitungen von der A5 auf die A6 zeitweise gesperrt werden. Um Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmende möglichst gering zu halten, werden die Arbeiten nachts durchgeführt.

24.11.2025

Autobahnkreuz Weinheim: Sperrung der A5 in Richtung Karlsruhe
Fahrbahnschäden

Autobahnkreuz Weinheim: Sperrung der A5 in Richtung Karlsruhe

Auf der A5 südlich des Autobahnkreuzes Weinheim werden in der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August Fahrbahnschäden in Richtung Karlsruhe beseitigt. Der Verkehr wird umgeleitet.

31.07.2025

A7 bei Feuchtwangen/Crailsheim wird gesperrt
Nächtliche Sperrung

A7 bei Feuchtwangen/Crailsheim wird gesperrt

Wegen Bauarbeiten an einer Schilderbrücke kommt es in der Nacht auf Mittwoch in beide Richtungen zu Vollsperrungen auf der A7.

27.05.2025

Schwertransporter beschädigt BAB 6 - Behinderungen bis morgen
Verkehr

Schwertransporter beschädigt BAB 6 - Behinderungen bis morgen

Ein Schwertransporter hat in der Nacht auf Donnerstag den rechten Fahrstreifen der BAB6 beschädigt. Der wird nun repariert. Das ist aber nicht der einzige Grund für Umleitungen.

30.08.2024

Verkehr

Schwertransporter verliert schweres Betonteil auf Autobahn

Der riesige Klotz blockiert den Standstreifen und einen Teil der rechten Spur. Die Autofahrer brauchen in dem langen Stau viel Geduld.

28.02.2024