Verkehr

Umleitungen und Baustelle: A3 bei Hanau drei Nächte dicht

Nächtliche Sperrung auf der Abfahrt der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Köln. Welche Routen jetzt wichtig sind und worauf Autofahrer achten sollten.

Die Autobahn GmbH bittet die Menschen, im Baustellenbereich umsichtig zu fahren. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Die Autobahn GmbH bittet die Menschen, im Baustellenbereich umsichtig zu fahren. (Symbolbild)

Hanau (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 3 wird es an der Anschlussstelle Hanau in den kommenden Abenden und Nächten Sperrungen in Fahrtrichtung Köln geben. Die Abfahrten zur Bundesstraße 45 in Richtung Dieburg und in Richtung Hanau werden Montag-, Dienstag- und Donnerstagnacht jeweils zwischen circa 19.00 und 5.00 Uhr gesperrt, wie die Autobahn GmbH mitteilt. 

Die Umleitungsstrecken werden den Angaben zufolge ausgeschildert. Wer von Würzburg in Fahrtrichtung Hanau will, wird über die A45 am Seligenstädter Dreieck umgeleitet. Der Verkehr von Würzburg in Fahrtrichtung Dieburg wird über die Anschlussstelle Seligenstadt umgeleitet. 

Grund für die Sperrungen sind laut Autobahn GmbH Arbeiten zur Instandsetzung der Fahrbahn. Sie bat um «umsichtige Fahrweise im Baustellenbereich».

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