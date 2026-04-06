Umleitung auf der A3: Bauarbeiten bei Hanau in der Nacht
Vom Abend bis Dienstagmorgen bleibt die Anschlussstelle Hanau in Richtung Würzburg dicht. Der Verkehr wird über Seligenstadt umgeleitet.
Hanau/Wiesbaden (dpa/lhe) - An der vielbefahrenen Autobahn 3 wird vom Abend bis Dienstagmorgen die Anschlussstelle Hanau in Fahrtrichtung Würzburg gesperrt. Nach Angaben der Autobahn GmbH beginnt die Sperrung gegen 22.00 Uhr und endet gegen 6.00 Uhr.
Es wird eine Umleitung ausgeschildert. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Seligenstadt geführt. Nach einer Wendefahrt führt die Strecke zurück zur Anschlussstelle Hanau. Hintergrund sind Umbaumaßnahmen für Großraum- und Schwertransporte.