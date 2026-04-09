Baustellenmitarbeiter stirbt bei Unfall auf A6
Ein Sattelzug durchbricht eine Baustellenabsperrung auf der A6 – für einen Mitarbeiter endet der Vorfall tödlich. Die Fahrbahn bleibt in südlicher Fahrtrichtung gesperrt.
Viernheim (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 bei Viernheim (Landkreis Bergstraße) ist ein Baustellenmitarbeiter tödlich verunglückt. Ein Sattelzug sei aus bislang ungeklärter Ursache in eine Baustellenabsperrung gefahren und habe dabei den Mann erfasst, teilte die Polizei mit. Er verstarb noch an der Unfallstelle.
Die Fahrbahn der A6 Richtung Süden ist seit 3 Uhr voll gesperrt. Wie lange die Sperrung andauert, ist derzeit unklar.