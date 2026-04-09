Viernheim: Baustellenmitarbeiter stirbt bei Lkw-Unfall auf A6

Viernheim. Bei einem Unfall auf der A6 zwischen dem Viernheimer Dreieck und dem Viernheimer Kreuz ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ein Baustellenmitarbeiter gestorben. Wie die Polizei berichtet, war ein Sattelzug aus Darmstadt auf der Autobahn in südlicher Richtung unterwegs, als er bei Viernheim mehrere Baustellenbegrenzungen durchbrach. Dabei stieß der Lastwagen auch gegen einen Sperranhänger der Baustellenfirma aus Sandhausen und erfasste den Mitarbeiter. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.