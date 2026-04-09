Unfall

Viernheim: Baustellenmitarbeiter stirbt bei Lkw-Unfall auf A6

Ein Sattelzug hat in den frühen Morgenstunden mehrere Baustellenbegrenzungen auf der A6 bei Viernheim durchbrochen. Ein Mensch starb bei dem Unfall.

Für den Baustellenmitarbeiter kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Für den Baustellenmitarbeiter kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild).

Viernheim. Bei einem Unfall auf der A6 zwischen dem Viernheimer Dreieck und dem Viernheimer Kreuz ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ein Baustellenmitarbeiter gestorben. Wie die Polizei berichtet, war ein Sattelzug aus Darmstadt auf der Autobahn in südlicher Richtung unterwegs, als er bei Viernheim mehrere Baustellenbegrenzungen durchbrach. Dabei stieß der Lastwagen auch gegen einen Sperranhänger der Baustellenfirma aus Sandhausen und erfasste den Mitarbeiter. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist bislang unklar. Mehrere Zeugen wurden von Kriseninterventionsteams betreut. Die A6 war zunächst voll gesperrt. (heh)

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