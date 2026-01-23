Bild
Diesel ausgetreten

A45 im Lahn-Dill-Kreis nach Unfall mit Sattelzug gesperrt

Der Fahrer eines Sattelzuges fährt in der Nacht auf einer Autobahn im Dill-Lahn-Kreis gegen beide Leitplanken. Dabei reißt sein Tank auf - eine lange Sperrung ist die Folge.

Die Sperrung der Autobahn dauert voraussichtlich bis in den Vormittag. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Sperrung der Autobahn dauert voraussichtlich bis in den Vormittag. (Symbolbild)

Ehringshausen/Herborn (dpa/lhe) - Nach einem Unfall mit einem Sattelzug ist die Autobahn 45 zwischen Ehringhausen und Herborn-Süd (Lahn-Dill-Kreis) größtenteils gesperrt. Der Fahrer sei in der Nacht mit dem Sattelzug zunächst mit der rechten, dann mit der linken Leitplanke kollidiert, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Dabei sei auch der Tank aufgerissen worden und es sei Diesel ausgetreten.

A45 in beide Fahrtrichtungen gesperrt

Der Lkw-Fahrer sei bei der Kollision nicht verletzt worden. Für die Zeit der Reinigung der Fahrbahn und des Abschleppens des Sattelzuges bleibe die A45 jedoch in Fahrtrichtung Nord voraussichtlich bis zum Vormittag gesperrt. In Fahrtrichtung Süd sei die linke Fahrspur gesperrt. Über die Unfallursache und die Höhe des Sachschadens wurde zunächst nichts bekannt.

